Россиянка впервые выиграла теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy

Определился победитель в парном разряде теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018, который проходит 4 февраля на «СИБУР Арене». Главный приз выиграли Тимеа Бачински (Швейцария) и Вера Звонарева (Россия).

В финале они обыграли российско-словенский дуэт Алла Кудрявцева – Катарина Среботник – 2/6, 6/1, 10-3. При этом Звонарева стала первой россиянкой – победительницей St. Petersburg Ladies Trophy.

Также в воскресенье определится победитель в одиночном разряде. За титул поспорят действующая чемпионка турнира Кристина Младенович и двукратная чемпионка "Уимблдона" Петра Квитова.