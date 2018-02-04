Госдуму и два ТЦ в Москве проверяют после звонков об угрозе взрыва

Помещения Госдумы, торговых центров «Охотный ряд» и «Афимолл Сити» в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Поступили анонимные звонки с угрозой взрыва в Госдуме и двух торговых центрах — «Охотный ряд» на Манежной площади и «Афимолл» на Пресненской набережной», — сказал он.

По данным источника, все здания пока проверяются без эвакуации.