В Петербурге привычка курить в коммуналке оставила охотника без ружья

Тлеющая сигарета стала причиной пожара в коммуналке в центре Петербурга. Квартиру потушили, а хозяина забрали в полицию. Вредная привычка сотрудников волнует мало: интерес вызвало оружие, замеченное в пострадавшей от огня комнате.

Как сообщили в городском МЧС, сообщение о пожаре на улице Рылеева, 21, поступило в службу «01» в 3.11 ночи 3 февраля. В пятикомнатной коммунальной квартире загорелась одна из комнат. Через час все работы на месте были закончены. Пострадавших нет. По информации «Фонтанки», квартирный пожар выгнал на улицу 25 человек. Предполагается, что причиной стала непотушенная сигарета, от которой загорелся сначала диван, а потом и вся обстановка комнаты площадью 15 квадратных метров.

Сразу оценить весь нанесенный огнем ущерб 57-летний жилец не смог. После общения с пожарными его пригласили на беседу полицейские. Их интересовали гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-12 и патроны к нему, обнаруженные в коммуналке. Оружие забрали на временное хранение, хозяина – в отдел для оформления административного протокола.