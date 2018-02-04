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04.02.2018 13:29

Перед сбоем на ТЭЦ в Петербурге поставили отечественное оборудование

На Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) весной прошлого года завершился проект по замене устаревших мощностей. Станция стала надежнее и экологичнее, но оценить преимущества удастся года через два. Пока автоматика перед массовым отключением 3 февраля сработала в старой части ТЭЦ.

Как сообщили 4 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ТГК-1, переключение сетевой инфраструктуры со старой части Первомайской ТЭЦ на новую осуществляется последовательно, совместно с сетевыми организациям. График согласован с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. Полностью промпредприятия, жилые и общественные здания в Адмиралтейском, Кировском и Красносельском районах на обновленное оборудование переведут к 2020 году. Сейчас работают обе части. 

Накануне в пресс-службе компании объяснили, «в 8.00 было зафиксировано срабатывание системы аварийной защиты на сетевом распределительном устройстве старой части Первомайской ТЭЦ». В течение нескольких минут произошел сбой ещё на двух ТЭЦ, и в четырех районах Петербурга пропал свет. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению отметили, что говорить о Первомайской как о «первопроходце» блэкаута пока преждевременно – данные предварительные. Тем не менее на эту же теплоэлектроцентраль указали в Минэнерго и в городском МЧС. 

В 2017 году Первомайская ТЭЦ отметила 60-летие. Юбилейный для станции год совпал с окончанием комплексной реконструкции. За десять лет на ТЭЦ полностью меняли генерирующее оборудование. Как сказано на официальном сайте Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК-1), в структуру которой входит Первомайская, в мае станцию посетил губернатор Георгий Полтавченко. 

«Построив два энергоблока в 2011 и 2012 годах, мы решили вопрос с замещением электрической мощности, а перевод тепловой нагрузки на новый объединенный комплекс позволил вывести устаревшие мощности, повысить эффективность производства и снизить воздействие на экологию города и региона», – доложил главе города главный инженер ПАО ТГК-1 Алексей Воробьев. 

Подчеркивается, что замена оборудования, работавшего с 50-х годов прошлого века, изготовлена отечественными производителями.

Новости о завершении реконструкции дополняет 7-минутный ролик о трех этапах работ. 

«Теперь, после завершения основных этапов реконструкции, обеспечена возможность полного вывода оборудования старой части ТЭЦ. И жители трех районов Петербурга обеспечены надежной электрической и тепловой энергией», – говорит на видео заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО ТГК-1 Вадим Ведерчик. 

Перед зимним сезоном новое оборудование прошло испытание. Тестировали водогрейные котлы на мазуте. Следствием стал черный дым, вызвавший недовольство живущих рядом со станцией горожан. 

Сработавшая система защиты на петербургских ТЭЦ, по подсчетам Минэнерго, оставила 3 февраля без электричества почти 110 тысяч человек. Света не было в Московском, Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Жалобы поступали также из Фрунзенского и Красносельского, зацепило часть Невского проспекта. Свет вернули быстро, к вечеру ТЭЦ восстановили работу. В причинах разбирается спецкомиссия.


© Фонтанка.Ру

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