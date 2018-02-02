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05.02.2018 09:36

Клубный дом Look аккредитован еще одним банком

Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
Строительный холдинг «ПСК»

В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей. 

Первоначальный взнос от 10%. С условиями ипотечного кредитования Клубный дом Look можно ознакомиться на сайте объекта http://look-house.ru/mortgage или в отделе продаж по телефону 8 (812) 747-86-69 

Строительный холдинг «ПСК», который выступает девелопером проекта, постоянно расширяет перечень партнёрских банков. Так, клубный дом Look на сегодняшний день аккредитован 7-ю банками, в числе которых Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», ВТБ 24 и Россельхозбанк. В холдинге отмечают, что хорошо понимают, насколько покупателям важна возможность выбора среди кредитных организаций:

«У каждого банка свои требования к заемщикам и условия кредитования. Кроме того, сотрудничество с ведущими банками – это маркер надежности девелопера и его хорошей деловой репутации». 

Стоит отметить, что клубный дом Look готовится к сдаче и на текущей неделе будет подключен к теплоснабжению. Также на площадке продолжается устройство витражей, отделка фасадов и благоустройство придомовой территории. 

Для справки:

Дом бизнес-класса Look на 96 квартир возводится на пересечении Лиговского проспекта и улицы Прилукской. На 8 этаже в торцевых квартирах проектом предусмотрены открытые террасы площадью 55 м2. Дом оборудован регулируемой системой отопления, позволяющей поддерживать комфортный микроклимат в каждом помещении.

ПАО «Банк ВТБ 24» лицензия Центрального банка №1623 от 15.10.2012г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Комплекс Look -  застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents


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