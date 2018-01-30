Комитет по соцполитике ответит на вопросы о новых «детских» выплатах

Комитет по социальной политике Петербурга 5 февраля проведет горячую телефонную линию, в ходе которой горожане смогут получить ответы о порядке новых федеральных выплат семьям с детьми.

Линия будет работать с 15:00 до 18:00. Телефон: 8 (812) 576-24-78.

На вопросы будет отвечать заместитель председателя комитета Елена Николаевна Фидрикова.

Напомним, с 1 января 2018 года в РФ из федерального бюджета установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В Санкт-Петербурге она составляет 10 367 руб. 90 коп. в месяц.

Право на выплату имеет семья, чей доход на одного человека не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года (17 745 руб. 45 коп.).

Для оформления выплаты гражданин может обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения по месту своего жительства.