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23.10.2017 13:19

Песков назвал слухи о возможной отставке Полтавченко «русской народной забавой»

Русской народной забавой назвал слухи о возможной смене губернатора Петербурга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 октября.

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — цитируют федеральные СМИ ответ Пескова на вопрос журналистов о вероятности отставки Георгия Полтавченко после президентских выборов 2018 года.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов ранее также отреагировал на подобные слухи, опубликовав фотографию уточек в своем микроблоге.

«Источник близкий к источнику который близок к Москве, сообщает что последний сообщает что последний не обладает достоверной информацией) это все что можно сказать)))», – написал он в Twitter (пунктуация авторская. — Прим. ред.). Сообщение он проиллюстрировал фотографией уток и подписал «Эксклюзивное фото источников телеканала Дождь».

Губернатору Северной столицы прочат отставку раз в полгода. Чаще всего это происходит накануне избирательных кампаний разного уровня.


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