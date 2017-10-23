Песков назвал слухи о возможной отставке Полтавченко «русской народной забавой»

Русской народной забавой назвал слухи о возможной смене губернатора Петербурга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 октября.

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — цитируют федеральные СМИ ответ Пескова на вопрос журналистов о вероятности отставки Георгия Полтавченко после президентских выборов 2018 года.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов ранее также отреагировал на подобные слухи, опубликовав фотографию уточек в своем микроблоге.

«Источник близкий к источнику который близок к Москве, сообщает что последний сообщает что последний не обладает достоверной информацией) это все что можно сказать)))», – написал он в Twitter (пунктуация авторская. — Прим. ред.). Сообщение он проиллюстрировал фотографией уток и подписал «Эксклюзивное фото источников телеканала Дождь».

Губернатору Северной столицы прочат отставку раз в полгода. Чаще всего это происходит накануне избирательных кампаний разного уровня.