В «Европолисе» экс-глава националистов Хабаровска ломал шлагбаум, угрожал лжестатусом и бил охранника

Полицейские задержали дебошира на парковке торгово-развлекательного комплекса на Полюстровском проспекте в Петербурге. Мужчина ломал шлагбаум, представлялся сотрудником полиции и свалил с ног местного охранника.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел около 15:30 22 октября. Оранжевая Suzuki SX4 не смогла выехать с парковки ТРК «Европолис». По всей видимости, у женщины за рулем японской машины возникли проблемы с парковочным автоматом: шлагбаум ни в какую не поднимался. Пассажир Suzuki по-джентльменски решил помочь даме и вручную попытался ликвидировать рубеж. Сначала безрезультатно пробовал его поднять, после, как створку ворот, отодвинул шлагбаум в сторону.

На явное нарушение первым среагировал охранник парковки и пошёл разбираться с вредителем. Нарушитель, эмоционально жестикулируя, объяснил работнику ТРК, что с терминалом «Европолиса» что-то не так. Представитель ТРК, судя по ответным жестам, объяснял дебоширу, что можно было решить проблему цивилизованнее. Его оппонент, в свою очередь, попытался дать работнику «Европолиса» деньги – то ли за поломку, то ли за время, проведённое на парковке. Последний только отмахнулся.

К этому моменту на месте оказался еще один сотрудник «Европолиса». Ему повезло меньше. Конфликт нарушитель попытался решить, представившись якобы сотрудником полиции. Не вышло. В ходе разбора полётов борец со шлагбаумами ударил второго охранника по лицу и толкнул так, что тот не устоял на ногах. Дебошир поспешил его поднять с земли. Встав на ноги, работник торгового комплекса попытался заблокировать въезд на парковку, дабы нарушитель и его спутница не смогли скрыться. На место были вызваны полицейские, которые задержали агрессивного пассажира.

В дебошире «Фонтанка» опознала Илью Ермолаева – бывшего лидера националистов Хабаровска и одного из организаторов «Русского марша» в регионе. Сейчас, по словам самого же Ермолаева, он помогает проводить антикоррупционные митинги в Хабаровске. На одном из таких мероприятий в марте он был задержан. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Судя по всему, Ермолаев вообще не отличается миролюбивым нравом. В соцсетях в его любимых цитатах указано: «Мало того чтобы добро было с кулаками, нужно что бы зло было с синяками» (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).