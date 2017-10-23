Злоумышленник ранил ведущую "Эха Москвы" в офисе радиостанции

В Москве 23 октября произошло нападение на офис радиостанции "Эхо Москвы".

Об этом сообщает СМИ на своем сайте. Сообщения кратки и всех подробностей ЧП не приводится.

Уже известно о том, что ворвавшийся на радиостанцию "Эхо Москвы" мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

"Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована", – добавляют в "Эхе Москвы".

Татьяна Фельгенгауэр является сотрудником радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет. Первое появление в эфире в качестве корреспондента — в программе Марины Королёвой, посвящённой аварии в московской энергосистеме 2005 года. Ведущая программ «Утренний разворот» (совместно с Матвеем Ганапольским) и «Особое мнение».