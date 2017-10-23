Кремль развеял слухи о возможной амнистии на 100-летие революции

Кремль развеял слухи о возможной амнистии на 100-летие Октябрьской революции, 23 октября по этому поводу высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил о том, что никакого решения об амнистии к 100-летию Октябрьской революции не принято, в Кремле с этим предложением детально не знакомы. "Каких-либо решений по амнистии не принималось", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова Пескова приводит ТАСС.

Он добавил, что в Кремле известно о такой инициативе, однако детально о ней администрации президента неизвестно.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сообщил, что в администрацию президента были переданы предложения по концепции амнистии к 100-летию русской революции. Её предлагали провести как по уголовным, так и по административным делам.