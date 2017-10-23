На стадионе «Кировец» обрушилась металлоконструкция

На Перекопской улице недалеко от станции метро «Нарвская» в Петербурге обрушилась металлическая конструкция. Об этом 23 октября сообщают читатели «Фонтанки».

На территорию стадиона «Кировец», где произошло ЧП, прибыли две бригады скорой помощи.

В региональном МЧС "Фонтанке" эту информацию подтвердили, добавив, что каркасная конструкция обрушилась при монтаже, её фрагменты рассыпались на площади около 500 квадратных метров. На месте ЧП работают спасатели. Точная причина обвала устанавливается. Официальные сведения о пострадавших уточняются.

По словам наших читателей, двое пострадавших находятся в машине медиков. Они, по информации очевидцев, не получили тяжелых травм.