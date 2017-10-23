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23.10.2017 12:51
6 Комментариев

Пресс-секретарь Полтавченко опубликовал фото уточек в ответ на слухи об отставке губернатора

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов в ответ на новую волну слухов о возможной отставке Георгия Полтавченко опубликовал фотографию уточек в микроблоге 23 октября.

О возможной смене градоначальника в Северной столице ранее сообщил телеканал «Дождь».

«Источники Дождя объясняют необходимость отставки Полтавченко плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами… Собеседники Дождя при этом напоминают, что точно говорить об отставке Полтавченко всегда сложно», – говорится в публикации.

Ранее не комментировавший слухи об отставке губернатора Кибитов на этот раз отреагировал на публикацию в Twitter: «Источник близкий к источнику который близок к Москве, сообщает что последний сообщает что последний не обладает достоверной информацией) это все что можно сказать)))» (пунктуация авторская. — Прим.ред.). Сообщение он проиллюстрировал фотографией уток и подписал «Эксклюзивное фото источников телеканала Дождь».

Отметим, что губернатору Георгию Полтавченко раз в полгода прочат отставку, чаще всего это случается в преддверии избирательных кампаний разного уровня.


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комментарии пользователей (6)
Vernika
23 октября 2017 г. 13:23
grannie: Конспирологическая версия: Кремль до последнего пытается нашего губернатора растормошить, дабы обратил он взоры свои на город, ему подчиненный. И ВВП приезжал, и вброс за вбросом про отставку идет — не, не слышит ни федералов, ни горожан наш прекрасноликий губернатор. Спит он сном и видит сны волшебные про то, как всего любят, Президент уважает, а Макаров ему дорожки подметает перед его проходом перед гражданами.
Danik
23 октября 2017 г. 13:16
А как твитер относится к официальной страничке губера или его пресс-секретаря? Может стоить закрыть официальные странички и того, и другого. Пусть живут в твитерах. Только зачем давали деньги на создание официальных сайтов официальных лиц!?
Макс Чернобыль
23 октября 2017 г. 13:07
Jorgen: своему родному городу он сделал подарок ещё в 1960 году.
nick191
23 октября 2017 г. 13:02
Какие же косноязычные "полуграмотеи" в этой газетке. Стыдно, господа.
grannie
23 октября 2017 г. 13:01
Давно б ушёл — и слухов бы стало сразу меньше ;-)
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