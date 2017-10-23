Пресс-секретарь Полтавченко опубликовал фото уточек в ответ на слухи об отставке губернатора

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов в ответ на новую волну слухов о возможной отставке Георгия Полтавченко опубликовал фотографию уточек в микроблоге 23 октября.

О возможной смене градоначальника в Северной столице ранее сообщил телеканал «Дождь».

«Источники Дождя объясняют необходимость отставки Полтавченко плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами… Собеседники Дождя при этом напоминают, что точно говорить об отставке Полтавченко всегда сложно», – говорится в публикации.

Ранее не комментировавший слухи об отставке губернатора Кибитов на этот раз отреагировал на публикацию в Twitter: «Источник близкий к источнику который близок к Москве, сообщает что последний сообщает что последний не обладает достоверной информацией) это все что можно сказать)))» (пунктуация авторская. — Прим.ред.). Сообщение он проиллюстрировал фотографией уток и подписал «Эксклюзивное фото источников телеканала Дождь».

Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала Дождь.) pic.twitter.com/T9NhxaGC0b — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 23 октября 2017 г.

Отметим, что губернатору Георгию Полтавченко раз в полгода прочат отставку, чаще всего это случается в преддверии избирательных кампаний разного уровня.