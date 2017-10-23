Петербург поборется за федеральные деньги для развития городской среды

Смольный подготовил заявку для участия в конкурсе на федеральное софинансирование развития городской среды. На все регионы центр выделяет 20 млрд рублей.

О том, что заявка будет подана до конца года, рассказал 23 октября вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ходе XVI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России", сообщает корреспондент "Фонтанки". По словам Албина, как правило, подобные проекты финансируются на паритетных основаниях – 1 федеральный рубль на 1 региональный.

В 2017 году между регионами страны распределили те же 20 млрд, 70% пошло на благоустройство дворовых территорий. Петербурга среди получателей не было.

XVI Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России" проходит в Петербурге 23-24 октября. Мероприятие ежегодно проводится с 2002 года. В организаторах числятся Госдума РФ, Минэкономразвития, Смольный, Фонд «Центр стратегических разработок» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».