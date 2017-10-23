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23.10.2017 12:44

В Плесецке дважды испытают замену МБР "Сатана"

До конца года Минобороны РФ планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

Об этом 23 октября пишет «Ъ». О том, что Минобороны РФ планирует провести до конца 2017 года бросковые испытания МБР «Сармат», изданию рассказали собеседники, близкие к ведомству и ракетной отрасли. Программа предусматривает пуск ракеты из шахтной установки с полигона Плесецк. «Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени «Сармата» с последующей работой в течение примерно пяти секунд»,— заявил источник издания. Он уточнил, что если бросковое испытание пройдет штатно, то второе состоится в этом же году.

Разработкой двигателей для ракеты РС-28 «Сармат» занималось НПО «Энергомаш», первые успешные огневые испытания двигателя первой ступени состоялись в августе 2016 года.

Новейшую ракету тяжелого класса РС-28 «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. ОКР по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит комплекс «Воевода» («Сатана»). Стартовая масса ракеты составит менее 110 тонн, дальность превысит 11 тысяч километров, МБР будет нести 10-15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.


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