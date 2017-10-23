Квартиры в ЖК «Невский эталон» стали дешевле

Петербургская строительная компания снизила цены на последние квартиры в ЖК «Невский эталон». В запасе у застройщика еще остались однокомнатные и двухкомнатные квартиры на средних и верхних этажах.

«Невский Эталон» – это жилой комплекс комфорт-класса с пристроенными коммерческими помещениями, подземным паркингом и собственной территорией. Во дворе дома предусмотрено размещение гостевых парковочных мест, детской игровой площадки, зоны отдыха и озеленения.

Жилой комплекс уже введен в эксплуатацию и расположен на пересечении ул. Подвойского и ул. Белышева в северной части Невского района в семи минутах от станции метро «Проспект Большевиков».

Более подробная информация по наличию квартир и ценам по телефону отдела продаж «ПСК» (812) 640-38-38