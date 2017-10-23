Экс-губернатор Псковской области взошел на Афон за ВДВ

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак совершил восхождение на Святую гору Афон в тельняшке и со словами «Никто кроме нас — за ВДВ!».

Видеозапись Турчак выложил у себя в инстаграме — на ней раскрасневшийся бывший чиновник сообщает, что до вершины осталось 5 километров и вокруг — море и красота, несколько раз повторяя: "За ВДВ! За ВДВ!".

Напомним, что Андрей Турчак был отправлен в отставку с поста губернатора Псковской области указом президента 12 октября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Андрей Турчак, окончивший военную кафедру Санкт- Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения по специальности "экономист-менеджер", к ВДВ прямого отношения не имеет. Но в Пскове дислоцируется 76-я гвардейская Черниговская Краснознамённая десантно-штурмовая дивизия, которая, помимо прочего, является важной частью электората.

Напомним также, что Священная гора Афон уже стала традиционным местом паломничества российских федеральных и региональных чиновников. Протяженность маршрута на вершину горы Афон составляет около 18 тысяч метров. У не подготовленного к горным восхождениям паломника уходит 14-15 часов на то, чтобы добраться до вершины.