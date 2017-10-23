MASTER девелопмент примет участие на Ярмарке недвижимости
Традиционно 27-29 октября в «Экспофоруме» «MASTER девелопмент» примет активное участие на ежегодной выставке «Ярмарка недвижимости».
Девелопер приглашает всех желающих посетить стенд компании Г46, на котором будет представлена подробная информация об объектах застройщика. В частности, любой желающий может получить подробную консультацию специалистов по дому MASTER Серебристый бульвар 19. Также для клиентов компании пришедших на выставку, «MASTER девелопмент» готовит специальные предложения и акции.
Для входа на выставку необходим билет.