Колл-центр Пулково возобновил работу

В аэропорту Петербурга устранили неполадки в работе телефона справочной службы.

«Колл-центр Пулково доступен. По всем вопросам вы вновь можете обращаться по телефонам справочной: 8 (812) 337-38-22, 8 (812) 337-34-44», – сообщили в пресс-службе воздушной гавани днем 23 октября.

Напомним, о техническом сбое стало известно утром.

Справка:

Напомним, это уже не первые технические проблемы в аэропорту Петербурга за последнее время. Так, на прошлой неделе сообщалось о массовой задержке рейсов в Пулково из-за нехватки водителей трапа. В аэропорт выехали для проверки представители транспортной прокуратуры. Должностные лица подтвердили, что проблемы с аттестованным персоналом в воздушной гавани есть.