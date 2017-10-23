Мужчину забили поленом на Маршала Казакова

Жителя Петербурга до смерти избили поленом. Подозреваемый уже задержан.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, преступление было совершено 22 октября. 43-летний местный житель в ходе конфликта жестоко избил поленом мужчину 1960 года рождения. Тело последнего днем нашли у одного из домов по улице Маршала Казакова.



«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным «Фонтанки», погибший был безработным. Из-за чего произошла окончившаяся избиением ссора, устанавливают правоохранительные органы.