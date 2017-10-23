Открыты продажи в двух новых паркингах квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Открылись продажи машиномест в двух подземных паркингах в корпусах 8.2-1 – 8.2-4 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Подземные паркинги совокупно насчитывают 441 машиноместо. Машиноместо для своего автомобиля можно приобрести со скидкой 5%, произведя единовременную оплату по договору. Также доступна беспроцентная рассрочка до декабря 2019 года при первоначальном взносе всего 10% от стоимости парковочного места.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. В шаговой доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

Действующим проектом планировки предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»