Застройщик ГК «УНИСТО Петросталь» поддержал современный стрит-арт

Уличное искусство вышло в самый центр Санкт-Петербурга – граффитисты из разных городов России при поддержке ГК «УНИСТО Петросталь» создали необычную инсталляцию из бетонных колонн и разместили ее рядом с ЦВЗ «Манеж». Композиция включает 27 колец из бетона, произведенных на строительном комбинате «Муринский», и украшена авторскими граффити.

Street art проект «НЕлишний человек» представляет собой урбанистическую инсталляцию из 9 колонн, восемь из которых разрисовали уличные художники из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. Своими граффити мастера попытались передать образы и ассоциации, связанные с нелишним в искусстве человеком. Еще одна колонна осталась без рисунков – по задумке граффитистов, петербуржцы и гости города самостоятельно могут подумать над ее значением.

ГК «УНИСТО Петросталь»

Как отмечают организаторы выставки, тема «НЕлишний человек» выбрана специально, чтобы подчеркнуть, что street art – это тоже искусство, которое давно приобрело свое лицо.«Все больше художников в своих работах обращаются к теме граффити, она становится субкультурой нового поколения. Локация проекта также подчеркивает новые открытия и горизонты: street art искусство, традиционно находящееся на городских окраинах, впервые выходит в самый центр культурной столицы на Исаакиевскую площадь», – говорят о выставке кураторы.

ГК «УНИСТО Петросталь»

Органично вписать граффити в исторический облик центра Санкт-Петербурга помогли петербургские девелоперы. 27 бетонных колец, из которых и состоят колонны, предоставил строительный комбинат «Муринский» (входит в ГК «УНИСТО Петросталь») – на предприятии используется высокотехнологичное оборудование, которое можно быстро перенастроить под любые виды продукции из железобетона. Производство, доставка и установка инсталляции заняли всего 4 дня, рассказывает генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

«Многие считают современную архитектуру безликой, но это не так. Этот проект призван подчеркнуть, что она может быть красивой и интересной, а, казалось бы, самые стандартные материалы – железобетон – могут быть использованы креативно», – говорит Арсений Васильев.

К слову, компания также проведет демонтаж инсталляции после завершения проекта.

Фотографии проекта «НЕлишний человек» можно найти по хэштегам #Manegeoutdoor #НЕлишнийчеловек

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»