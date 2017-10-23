На Северном флоте создан первый полигон горной подготовки

На Северном флоте начал работу учебно-тренировочный комплекс горной подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск.

Он расположен в Мурманской области недалеко от пункта постоянной дислокации бригады морской пехоты и был создан силами личного состава соединения в соответствии с требованиями по обучению основам альпинизма и преодолению препятствий в горной местности. Об этом сообщает 23 октября Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что первое учебно-методическое занятие с демонстрацией полученных навыков горной подготовки военнослужащих разведывательного батальона морской пехоты на комплексе уже прошло. Морские пехотинцы преодолевали реку по навесной переправе в полном снаряжении со штатным оружием, осуществляли подъем по вертикальной стене и отрабатывали спуск и подъем по крутой наклонной поверхности скалы при помощи верёвочных перил.

"Горная подготовка наряду с воздушной десантной, огневой, морской десантной и физической подготовкой войдёт в комплекс обучения бойцов разведывательных и специальных подразделений морской пехоты, сухопутных и береговых войск, а также отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота уже в новом учебном году. Использовать полигон горной подготовки планируется круглогодично", – добавили в Минобороны.

Отметим, что у поселка Спутник в Мурманской области дислоцирована 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты.