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23.10.2017 11:24

Вице-премьер Украины заговорил о возврате к покупке российского газа

Вице-премьер Украины Владимир Кистион не исключил возврата Киева к покупке газа у России.

Об этом 23 октября он заявил в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«Никогда не говори «никогда». При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно», — сказал Кистион.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что вероятность того, что Украина будет до конца 2019 года покупать у «Газпрома» газ, невысока.

Напомним, Украина отказалась от закупки газа у России после Евромайдана в феврале 2014 года. Новые власти страны предпочли закупать так называемый реверсный газ у соседних стран Европы.


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