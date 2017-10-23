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13:34 23.10.2017
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Злоумышленник ранил ведущую "Эха Москвы" в офисе радиостанции
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23.10.2017 11:17

Замгендиректора Аэрофлота Владимира Александрова включили в число лучших юристов России

Замгендиректора Аэрофлота Владимира Александрова включили в число лучших юристов России
Аэрофлот

Заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров вошел в международный список лучших корпоративных правовых консультантов, работающих в России. Перечень опубликован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год.

«В Аэрофлоте Александров работает с 2013 года. За этот срок компания продолжила амбициозно расширяться. В частности, Александров помог провести несколько сделок по покупке 50 самолетов Sukhoi Superjet и самолетов Boeing B737-800. Сейчас Аэрофлот, по мнению The Legal 500, обладает одним из новейших и безопасных флотов Европы. Кроме того, при его непосредственном участии реализованы важнейшие для всей авиационной отрасли законодательные инициативы.»

Издание The Legal 500 уже отмечало высокий профессиональный уровень специалистов Аэрофлота по правовым вопросам. Юридический департамент ведущего российского авиаперевозчика в 2016 году вошел в список GC Powerlist: Russia Teams – международный рейтинг наиболее влиятельных юридических подразделений в России.

The Legal 500 – одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. В течение тридцати лет The Legal 500 анализирует возможности юридических фирм по всему миру.

GC Powerlist – это последнее исследование The Legal 500 (в сотрудничестве с изданиями Legal Business, GC Magazine и In-house Lawyer), которое обращает свое внимание на внутреннюю юридическую функцию и выделяет лучших корпоративных юристов. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров.

Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.

 


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23.10.2017 11:17

Замгендиректора Аэрофлота Владимира Александрова включили в число лучших юристов России

Заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров вошел в международный список лучших корпоративных правовых консультантов, работающих в России. Перечень опубликован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год
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Заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров вошел в международный список лучших корпоративных правовых консультантов, работающих в России. Перечень опубликован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год
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