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23.10.2017 11:10

ВЭБ и Единая электронная торговая площадка запустят совместный проект на блокчейне

 

Председатель ВЭБа Сергей Горьков и генеральный директор Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП) Антон Емельянов подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместного проекта с применением технологии блокчейн.

Об этом 23 октября сообщает банк развития.

«Проект нацелен на создание среды прозрачного электронного взаимодействия бизнеса и государства, а разработка методов хранения и верификации информации будет способствовать процессу перехода к цифровой экономике. Внешэкономбанк планирует использовать данную технологию в инвестиционном процессе, мониторинге проектов, в закупках, а также заключении электронных договоров, их исполнении и отслеживании цепочек поставок и субподрядчиков», — говорится в сообщении.

«Использование данной технологии обеспечит реальную прозрачность всех цепочек поставок и позволит вывести взаимодействие между контрагентами на уровень смарт-контракта. Развитая инфраструктура и технологическая экспертиза позволят масштабировать результаты на другие ИТ-системы, которые лягут в основу цифровой экономики страны», — отметил генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов.

ЕЭТП является оператором электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий.


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