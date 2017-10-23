Замерзший корпус ИТМО может остаться без света из-за долгов института им. Вавилова
Корпус университета ИТМО на Биржевой линии, который третью неделю сидит без отопления, может погрузиться во мрак. Как сообщает «Петербургская сбытовая компания» 23 октября, причины отключения света кроются в миллионных долгах АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова».
В последний день октября ПСК планирует прекратить поставку электроэнергии институту им. Вавилова из-за задолженности почти в 20 млн рублей. В связи с этим без электричества останется и корпус ИТМО на Биржевой, который получает электроэнергию как субабонент через сети АО «ГОИ им. С.И. Вавилова».
Как сообщает пресс-служба ПСК, поиски иного решения проблемы успехом не увенчались. В конце прошлой надели на заседании администрации Василеостровского района действенных предложений по выходу из сложившейся ситуации сделано не было, отмечают в пресс-службе компании.
«Поставщик будет вынужден отключить предприятие-должника, чтобы остановить неоплачиваемое потребление электроэнергии. Также задолженность взыскивается в судебном порядке в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. При несоблюдении АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» порядка введения режима самоограничения, АО «ПСК» намерено инициировать привлечение к ответственности руководителя учреждения», – говорится в официальном сообщении сбытовой компании.
Напомним, решать проблему с отоплением пытается и сам ИТМО. На время обсуждения вопроса по урегулированию долга преподавателям и студентам разрешили пользоваться электрообогревателями.
Справка:
АО «Государственный оптический институт им.С.И. Вавилова» входит в холдинг АО «Швабе», который объединяет основные оптико-механические и оптико-электронные предприятия России. Сам холдинг, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех».