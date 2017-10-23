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Бизнес
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23.10.2017 10:40

СМИ: Tesla договорилась о строительстве завода в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla договорился о строительстве предприятия в Шанхае.

Как пишет The Wall Street Journal 23 октября, завод планируется построить в шанхайской свободной экономической зоне. Он будет полностью принадлежать Tesla.

В корпорации рассчитывают, что создание предприятия позволит существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями.
 
Tesla была основана в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. Специализируется на производстве электромобилей, а также солнечных батарей и других энергонакопительных систем. Tesla выпускает седан Model S, кроссовер Model X. Летом 2017 года компания начала ограниченное производство нового седана Model 3, коммерческие поставки которого ожидаются в конце 2017 года.

 


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