Дополнительная скидка на квартиры в ЖК «Краски лета»

Только до конца октября при покупке квартир в ЖК «Краски лета», дом №13 от «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 50 000 рублей!

ЖК «Краски лета» – проект комплексного освоения территории, в рамках которого будет построено 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты инфраструктуры: школу с бассейном, детские сады, амбулаторно-поликлинический комплекс, места для отдыха, магазины. Дома будут выполнены в едином архитектурном стиле: оригинальные фасады светлых оттенков с разноцветными вставками, просторные входные группы, холлы, оформленные по индивидуальному дизайн-проекту. Около каждого дома предусмотрены велопарковки и машино-места.

Проект реализуется в пять очередей. Первая уже сдана и заселена. В стадии строительства находятся 2-я (срок сдачи – IV квартал 2017 года), 3-я (II квартал 2018 года) и 4-я (I квартал 2019 года) очереди.

С разрешительной документацией можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном портале компании.

Уточняйте подробности акции в Отделе продаж «Полис Групп», или по телефону 642- 55-22

Справка о компании

СК «Полис Групп» развивает свою деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2010 года. Сохраняя за собой репутацию надежного застройщика, компания специализируется на строительстве качественного, современного жилья и объектов инфраструктуры. На счету «Полис Групп» более 30 построенных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Застройщик входит в ТОП девелоперов России по объемам текущего жилищного строительства и вводу жилья.