В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 18 человек, из них четверо - дети
Увеличилось число пострадавших в результате аварии с участием автобуса, произошедшей вечером 22 октября на 90-м километре федеральной автодороги «Нарва».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадали 18 человек, из них четверо несовершеннолетних. ГУ МВД по городу и области даёт информацию о трёх травмированных детях – мальчиках 4, 6 и 14 лет.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».