В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 18 человек, из них четверо - дети

Ваш постоянный спутник: обзор легких и компактных ноутбуков от специалистов КЕЙ

Главным преимуществом любого ноутбука является его мобильность, но далеко не каждая модель будет удобной для повседневного ношения, поэтому специалисты КЕЙ отобрали для Вас несколько моделей, которые сочетают в себе легкость и достаточно высокую производительность