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10:55 23.10.2017
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Водитель Петербурга
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23.10.2017 10:23

В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 18 человек, из них четверо - дети

Увеличилось число пострадавших в результате аварии с участием автобуса, произошедшей вечером 22 октября на 90-м километре федеральной автодороги «Нарва».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадали 18 человек, из них четверо несовершеннолетних. ГУ МВД по городу и области даёт информацию о трёх травмированных детях – мальчиках 4, 6 и 14 лет.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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Статьи
В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 18 человек, из них четверо - дети
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В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 7 человек
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