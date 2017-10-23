Инженер петербургского банка отделался штрафом за хищение мобильников

100 тысячами рублей штрафных санкций закончилось уголовное дело инженера одного из банков Северной столицы. Как сообщает петербургская прокуратура 23 октября, Дмитрия Останина признали виновным в хищении чужого имущества на полмиллиона рублей.

Приговор огласил Петроградский районный суд. Он установил: в течение трёх месяцев 2015 года сотрудник сектора систем связи и телекоммуникаций Останин по доверенности получил от представителей сотового оператора десятки мобильников. Общая стоимость гаджетов превысила более полумиллиона рублей. Технику фигурант не стал использовать в рабочих целях, присвоив её себе.

Когда махинации инженера всплыли наружу, возбудили уголовное дело. Вину свою Останин полностью признал, ущерб возместил. Суд назначил бывшему сотруднику банка наказание рублём, оштрафовав его на 100 тысяч.