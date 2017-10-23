Еще
10:55 23.10.2017
Пришлите свою новость!
10:51
Замерзший корпус ИТМО может остаться без света из-за долгов института им. Вавилова
10:40
СМИ: Tesla договорилась о строительстве завода в Китае
10:23
В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 18 человек, из них четверо - дети
10:21
Телефон колл-центра Пулково недоступен для пассажиров
10:16
Инженер петербургского банка отделался штрафом за хищение мобильников
10:05
Умер один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
09:52
Массовое ДТП собрало пробку на ЗСД
09:47
СМИ: Минобр и родители одобрили разработанный РПЦ курс основ семейной жизни
09:40
Маршрутка с 19 пассажирами перевернулась в Волосовском районе по вине водителя автобуса
09:30
Власти Великобритании попросили ООН не называть беременных «женщинами»
09:16
СМИ: Минтруд опроверг планы повысить минимальный трудовой стаж
09:11
Профсоюз РАН: Зарплаты ученых до конца года вырастут в среднем на 80%
08:49
СМИ: Состав экспертного совета ВАК, усомнившегося в Мединском, обновят
08:31
В кювете на трассе «Сортавала» погиб человек
08:24
В Красноярске посетитель ТРЦ погиб, сломав позвоночник во время прыжков на батуте
08:14
Власти США аннулировали визу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера
07:53
Венеция и Милан проголосовали за автономию от Рима
07:46
СМИ: Власти России собираются повысить минимальный трудовой стаж
07:33
В ДТП с автобусом на «Нарве» пострадали 7 человек
01:11
В Петербурге расшифруют геном человека
22/10
По террористическим делам за полгода осуждено больше двухсот человек
22/10
Россиянина, который вернулся за своим котом, задержали в Швеции
22/10
Из-за ДТП с тремя машинами на КАД движение перекрывали на 10 минут
22/10
В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова
22/10
СМИ: Мужчина с ружьем захватил заложников в английском боулинг-клубе
22/10
Навальный про выдвижение Собчак: «Все имеют право идти на выборы»
22/10
«Зенит» сыграл с ЦСКА вничью
22/10
Российские вертолеты летят в Мексику
22/10
Столкновение автобуса с домом на Волковском обошлось без пострадавших
22/10
В Ростове-на-Дону опять пожар: горит тысяча квадратных метров рынка
22/10
В Петербурге откроется Музей социалистического быта с экспозицией «Рублевка»
22/10
Семь человек пострадали в маршрутке после ДТП на Приморском шоссе
22/10
Петербург ждет гололедица
22/10
В Сестрорецке мужчина пострадал из-за поломки самогонного аппарата
22/10
ГИБДД: В аварии на КАД пострадали три человека
22/10
На Сердобольской с высоты сорвались двое рабочих
22/10
В Ивангороде ФСБ засунула под стол сотрудников таможни
22/10
Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты
22/10
У Верховной рады Украины проходит «Народное вече»
22/10
В Петербурге пошёл первый снег
22/10
Вакансией оленевода в Лапландии заинтересовались иностранцы
22/10
Погода не обманула: в Ленобласти выпал первый снег
22/10
Владимир Познер о поддержке Ксении Собчак: На безрыбье и рак рыба
22/10
У композитора в Петербурге угнали иномарку
22/10
«Заговоренное» золото, которое девушке в бюстгальтер положила гадалка, оказалось камнями
22/10
Власти Ростова-на-Дону не собираются восстанавливать дома после летнего пожара
22/10
В Рябово сгорели женщина и ее восьмилетний племянник из Петербурга
22/10
На выборах мэра Тбилиси победил бывший футболист Каха Каладзе
22/10
Горячая вода и тепло вернулись к жителям Приморского района раньше на день
22/10
СМИ: США выявили кибератаки на энергетические и промышленные предприятия
22/10
У сотрудника прокуратуры Петербурга украли три лодочных мотора
22/10
Император Японии отречется от престола впервые за 200 лет
22/10
Со стройки в Шушарах вынесли инструмент из пяти бытовок, угрожая сторожу пистолетом
22/10
За ночь на юге Петербурга двух мужчин ранили ножом в ягодицы
22/10
СМИ: Россия внесла Браудера в базу Интерпола
22/10
Навального тайно выпустили из спецприемника
22/10
На Новой сцене пройдет фестиваль искусств
22/10
Ученики Кудашова покажут «Жизнь насекомых»
21/10
Вдова племянника Николая Второго с помощью Поклонской требует запретить «Матильду»
21/10
СКА продолжил победную серию в КХЛ
21/10
В Петербурге появились чемпионы мира по бразильскому рапиду
21/10
Два молодых человека спасли старушку из горящей квартиры в Петербурге
21/10
Помощницу главы Российского молодежного союза отправили под домашний арест
21/10
В Барселоне началась акция в поддержку независимости Каталонии
21/10
ГИБДД: В ДТП с мотоциклом на Невском пострадали четверо
21/10
Турция планирует использовать национальные валюты при расчетах с Россией
21/10
На Тореза Opel выехал на встречку, оба водителя и пассажиры Ford в больнице
21/10
Путин: Генная инженерия страшнее ядерной бомбы
21/10
«Тосно» получил в ухо от «Ростова» и месть исландской ноги: как сыграла главная областная футбольная команда
21/10
В Кронштадте появится второй съезд с КАД
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.10.2017 10:16

Инженер петербургского банка отделался штрафом за хищение мобильников

100 тысячами рублей штрафных санкций закончилось уголовное дело инженера одного из банков Северной столицы. Как сообщает петербургская прокуратура 23 октября, Дмитрия Останина признали виновным в хищении чужого имущества на полмиллиона рублей.

Приговор огласил Петроградский районный суд. Он установил: в течение трёх месяцев 2015 года сотрудник сектора систем связи и телекоммуникаций Останин по доверенности получил от представителей сотового оператора десятки мобильников. Общая стоимость гаджетов превысила более полумиллиона рублей. Технику фигурант не стал использовать в рабочих целях, присвоив её себе.

Когда махинации инженера всплыли наружу, возбудили уголовное дело. Вину свою Останин полностью признал, ущерб возместил. Суд назначил бывшему сотруднику банка наказание рублём, оштрафовав его на 100 тысяч.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Выставка Securika St.Petersburg
23.10.2017 08:30

В среду, 25 октября, открывается выставка Securika St.Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St.Petersburg
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург»
20.10.2017 10:38

ЮИТ приглашает в город Пушкин на «Ипотечную субботу» в комплекс «INKERI»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает всех желающих посетить «Ипотечную субботу». Мероприятие пройдет 21 октября, с 11.00 до 17.00, в павильоне продаж 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса «INKERI»
Securika St.Petersburg
19.10.2017 12:00

Что ждет посетителей на выставке Securika St.Petersburg? Новые подробности

В преддверии выставки Securika St.Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей четвертый обзор
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Инженер петербургского банка отделался штрафом за хищение мобильников
В Красноярске посетитель ТРЦ погиб, сломав позвоночник во время прыжков на батуте
Россиянина, который вернулся за своим котом, задержали в Швеции
СМИ: Мужчина с ружьем захватил заложников в английском боулинг-клубе
В Ростове-на-Дону опять пожар: горит тысяча квадратных метров рынка
Семь человек пострадали в маршрутке после ДТП на Приморском шоссе
В Сестрорецке мужчина пострадал из-за поломки самогонного аппарата
На Сердобольской с высоты сорвались двое рабочих
В Ивангороде ФСБ засунула под стол сотрудников таможни
«Заговоренное» золото, которое девушке в бюстгальтер положила гадалка, оказалось камнями
Отряд комсомола остался без Лядова
Смертельный переход
Давить своих, чтоб чужие боялись
Бассейное дело депутата Никешина
Охотники за маньяками
От услуги полковника до убийства, как до Лондона
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Телефонные террористы принялись за власть
У Пулково сдали трапы
Дело о няне «Ленэнерго»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СКА продолжил победную серию в КХЛ

Валентин Илюшин/47news.ru

«Тосно» получил в ухо от «Ростова» и месть исландской ноги: как сыграла главная областная футбольная команда

Скандальный продюсер Вайнштейн избегал рыжих женщин

Новости компаний
Выставка Securika St.Petersburg
23.10.2017 08:30
В среду, 25 октября, открывается выставка Securika St.Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St.Petersburg
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург»
20.10.2017 10:38
ЮИТ приглашает в город Пушкин на «Ипотечную субботу» в комплекс «INKERI»
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает всех желающих посетить «Ипотечную субботу». Мероприятие пройдет 21 октября, с 11.00 до 17.00, в павильоне продаж 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса «INKERI»
Securika St.Petersburg
19.10.2017 12:00
Что ждет посетителей на выставке Securika St.Petersburg? Новые подробности
В преддверии выставки Securika St.Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей четвертый обзор
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50
Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00
Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты
Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
«Галамарт»
12.10.2017 10:00
ШОК - цены и путешествие в подарок на празднике «Галамарт»
14 октября в ТРЦ «Охта Молл» пройдет праздник по случаю открытия нового народного магазина «Галамарт». Это значит, что в день открытия всех гостей праздника ждут ШОК- цены и специальные предложения
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.