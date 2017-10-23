Умер один из основателей группы AC/DC Джордж Янг

Один из создателей, бывший участник, продюсер и автор песен австралийской рок-группы AC/DC Джордж Янг умер в возрасте 70 лет.

В сообщении на официальном сайте группы от 23 октября от лица группы говорится, что «без его помощи и руководства не было бы AC/DC». Причина смерти не сообщается.

Джордж Янг родился в шотландском Глазго в 1946 году и переехал в австралийский Сидней в 1963-м. В 1973 году он вместе с братьями Ангусом и Малькольмом он создал группу AC/DC и долгое время сотрудничал с ней в качестве продюсера, автора некоторых песен и некоторое время выступал в качестве бас-гитариста. Джордж Янг лично продюсировал такие альбомы группы как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage.