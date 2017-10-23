СМИ: Минобр и родители одобрили разработанный РПЦ курс основ семейной жизни

Представители Российской православной церкви предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни». Как пишет 23 октября «Коммерсант», идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ, в министерстве к ней также отнеслись положительно.

Курс призван познакомить старшеклассников с «базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре», а также подготовить подростков к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи». В рамках какого предмета и в каких объемах будет преподаваться курс, пока не решено.

Вопрос о его включении в школьную программу будут обсуждать в ноябре на заседаниях учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.

РПЦ уже предлагала сделать курс об основах семейной жизни обязательным для школьников в 2015 году. Тогда Минобрнауки это предложение отклонило.