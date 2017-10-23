Власти Великобритании попросили ООН не называть беременных «женщинами»
Правительство Великобритании попросило заменить сочетание «беременные женщины» на «беременные люди» в документах ООН, чтобы их положения не исключали трансгендеров.
Об этом 23 октября пишет The Times. Предложение внес британский МИД. Изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах, который рекомендует странам уважать положения Всеобщей декларации прав человека.
Напомним, в октябре стало известно, что Минздрав России разработал форму справки о смене пола, а в Финляндии впервые забеременел трансгендерный мужчина.