СМИ: Минтруд опроверг планы повысить минимальный трудовой стаж

Никакие изменения в пенсионной системе не обсуждаются, заявили в Минтруде 23 октября. Ранее в понедельник газета «Ведомости» сообщила, что власти могут повысить минимальный порог трудового стажа для получения пенсии по старости.

Об опровержении этой информации со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает «Интерфакс». Издание со ссылкой на трех федеральных чиновников писало, что такие планы обсуждают администрация президента и правительство.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.