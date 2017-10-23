Профсоюз РАН: Зарплаты ученых до конца года вырастут в среднем на 80%

С 23 октября институты РАН, подведомственные ФАНО, начнут получать дополнительные деньги в рамках реализации майского указа президента о финансировании науки.

Как пишет «Газета.Ru», об этом рассказал председатель профсоюза РАН Виктор Калинушкин. Согласно указу, в четвертом квартале 2017 года зарплата ученых должна составить 180% от средней по региону, с 2018 года – вырасти до 200%.

«На днях президент РАН Александр Сергеев подписал согласие на распределение средств по четвертому кварталу 17-го года, которое предложило ФАНО. И с понедельника деньги должны пойти в институты. По моим оценкам, это обеспечит почти полное выполнение графика выполнения указа президента.

180% — это средняя цифра по регионам. Это не значит, что в каждом институте средняя зарплата будет 180 от средней по региону. В каких-то институтах может быть 250%, а в каких-то институтах – может 120%», – сообщил Калинушкин.