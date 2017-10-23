СМИ: Состав экспертного совета ВАК, усомнившегося в Мединском, обновят

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который рекомендовал лишить степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского, ожидается ротация кадров.

Об этом 23 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на два собеседника в ВАК.

«Сильное обновление совета было в 2013 года. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», – сообщил один из членов совета.

По словам его председателя Павла Уварова, ротация пройдет в течение месяца, но «напрямую это с решением по Мединскому не связано, ротация затевалась раньше». Два человека сообщили изданию, что сами раздумывают над тем, чтобы покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень.

Напомним, экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук 2 октября. Эксперты назвали ее пристрастной и не сообщающей ничего нового. 20 октября президиум ВАК не поддержал экспертный совет и оставил Мединскому ученую степень.