В Красноярске посетитель ТРЦ погиб, сломав позвоночник во время прыжков на батуте

В Красноярске погиб во время прыжков на батуте в торгово-развлекательном центре. По предварительной версии, причиной смерти могло стать нарушение правил безопасности.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю 23 октября, инцидент произошел в минувшую субботу в развлекательном комплексе «Мегалэнд», расположенном в ТРЦ «Планета». Мужчина пришел отдыхать с женой и сыном. По предварительной информации, «он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе, при этом получив перелом позвоночника», говорится в сообщении. Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего.



По факту начата доследственная проверка.