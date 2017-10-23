Власти США аннулировали визу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно осужденный в России, сообщил о том, что власти США аннулировали его визу.

Об этом Браудер написал 22 октября в своем твиттере.

«Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия самостоятельно внесла Уильяма Браудера в базу данных Интерпола.

Глава инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер и Иван Черкасов обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Следователи полагают, что фонд Браудера вывел из российского бюджета более 5 млрд руб.

Ранее, в 2013 году Тверской суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Вскоре Браудер был объявлен в международный розыск. Однако Интерпол три раза отклонял запрос России на арест бизнесмена. По версии организации, дело против Браудера носит политический характер. Позднее против предпринимателя в России было возбуждено новое уголовное дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

В сентябре 2016 года Высокий суд Лондона приговорил бывшего следователя МВД России Павла Карпова, который вел дело фонда, к трем месяцам заключения за неуважение к суду. Причиной стала неявка Карпова в британский суд.