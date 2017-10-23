Два региона Италии, Венето (Венеция) и Ломбардия, проголосовали за автономию от Рима на референдуме 22 октября.

В Венето при явке 57,2% и 100% подсчитанных протоколов «за» проголосовали 98,1% (2,27 млн человек), против 1,9%. В Ломбардии, где расположена финансовая столица Италии – Милан – участие в референдуме приняли 31,8% населения, из них «за» проголосовали 95,38% (2,4 млн), «против» – 3,86%.

В отличие от референдума в Каталонии, где 1 октября избиратели голосовали за отделение от Испании, в Италии оба референдума носят рекомендательный характер. Их результаты позволят местным властям начать переговоры с Римом о получении статуса автономии. В Италии он есть у 5 из 21 областей, что закрепляет за ними, в частности, финансовую независимость, а также дополнительные официальные языки. Это Валле д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия, Сардиния, Сицилия и Трентино-Альто-Адидже. Конституция Италии дает право любому региону начать переговоры с Римом о пересмотре своего статуса напрямую, без процедуры референдума.

Оба региона недовольны тем, что их налоговые платежи превышают бюджетные поступления, отмечает BBC. Так, Ломбардия ежегодно отдает Риму на 54 млрд евро больше, а Венето – на 15,5 млрд евро.

Лидеры обеих областей состоят в националистической партии «Лига севера», которая в 1990-ые агитировала за создание на базе серевоитальянских регионов самостоятельного государства «Падания».