СМИ: Власти России собираются повысить минимальный трудовой стаж

Правительство вместо повышения пенсионного возраста может увеличить минимальный трудовой стаж, дающий гражданину право на пенсию по старости.

Как пишут 23 октября «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников, резкое повышение пенсионного возраста не найдет положительного отклика у общества и не даст сразу необходимого эффекта для бюджета. Повышение стажа, объясняет один из источников издания, будет стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд и в целом оздоровит экономику страны.

Станет ли альтернативная инициатива полной заменой идее повышения пенсионного возраста и на сколько власти могут повысить показатель минимального трудового стажа, собеседники уточнить не смогли.