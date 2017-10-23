Футбольное хамство

Еще
02:24 23.10.2017
Пришлите свою новость!
01:11
В Петербурге расшифруют геном человека
22/10
По террористическим делам за полгода осуждено больше двухсот человек
22/10
Россиянина, который вернулся за своим котом, задержали в Швеции
22/10
Из-за ДТП с тремя машинами на КАД движение перекрывали на 10 минут
22/10
В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова
22/10
СМИ: Мужчина с ружьем захватил заложников в английском боулинг-клубе
22/10
Навальный про выдвижение Собчак: «Все имеют право идти на выборы»
22/10
«Зенит» сыграл с ЦСКА вничью
22/10
Российские вертолеты летят в Мексику
22/10
Столкновение автобуса с домом на Волковском обошлось без пострадавших
22/10
В Ростове-на-Дону опять пожар: горит тысяча квадратных метров рынка
22/10
В Петербурге откроется Музей социалистического быта с экспозицией «Рублевка»
22/10
Семь человек пострадали в маршрутке после ДТП на Приморском шоссе
22/10
Петербург ждет гололедица
22/10
В Сестрорецке мужчина пострадал из-за поломки самогонного аппарата
22/10
ГИБДД: В аварии на КАД пострадали три человека
22/10
На Сердобольской с высоты сорвались двое рабочих
22/10
В Ивангороде ФСБ засунула под стол сотрудников таможни
22/10
Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты
22/10
У Верховной рады Украины проходит «Народное вече»
22/10
В Петербурге пошёл первый снег
22/10
Вакансией оленевода в Лапландии заинтересовались иностранцы
22/10
Погода не обманула: в Ленобласти выпал первый снег
22/10
Владимир Познер о поддержке Ксении Собчак: На безрыбье и рак рыба
22/10
У композитора в Петербурге угнали иномарку
22/10
«Заговоренное» золото, которое девушке в бюстгальтер положила гадалка, оказалось камнями
22/10
Власти Ростова-на-Дону не собираются восстанавливать дома после летнего пожара
22/10
В Рябово сгорели женщина и ее восьмилетний племянник из Петербурга
22/10
На выборах мэра Тбилиси победил бывший футболист Каха Каладзе
22/10
Горячая вода и тепло вернулись к жителям Приморского района раньше на день
22/10
СМИ: США выявили кибератаки на энергетические и промышленные предприятия
22/10
У сотрудника прокуратуры Петербурга украли три лодочных мотора
22/10
Император Японии отречется от престола впервые за 200 лет
22/10
Со стройки в Шушарах вынесли инструмент из пяти бытовок, угрожая сторожу пистолетом
22/10
За ночь на юге Петербурга двух мужчин ранили ножом в ягодицы
22/10
СМИ: Россия внесла Браудера в базу Интерпола
22/10
Навального тайно выпустили из спецприемника
22/10
На Новой сцене пройдет фестиваль искусств
22/10
Ученики Кудашова покажут «Жизнь насекомых»
21/10
Вдова племянника Николая Второго с помощью Поклонской требует запретить «Матильду»
21/10
СКА продолжил победную серию в КХЛ
21/10
В Петербурге появились чемпионы мира по бразильскому рапиду
21/10
Два молодых человека спасли старушку из горящей квартиры в Петербурге
21/10
Помощницу главы Российского молодежного союза отправили под домашний арест
21/10
В Барселоне началась акция в поддержку независимости Каталонии
21/10
ГИБДД: В ДТП с мотоциклом на Невском пострадали четверо
21/10
Турция планирует использовать национальные валюты при расчетах с Россией
21/10
На Тореза Opel выехал на встречку, оба водителя и пассажиры Ford в больнице
21/10
Путин: Генная инженерия страшнее ядерной бомбы
21/10
«Тосно» получил в ухо от «Ростова» и месть исландской ноги: как сыграла главная областная футбольная команда
21/10
В Кронштадте появится второй съезд с КАД
21/10
На Невском мотоциклист сбил двух женщин
21/10
Петербург ждет первый снег
21/10
Главу подразделения МВД Москвы отправили под домашний арест
21/10
Массовые демонстрации неонацистов и их противников нарушили движение поездов в Финляндии
21/10
Анкара одобрила «Турецкий поток»
21/10
Следователю по делу о мошенничестве с домом, который строился в Переделкино для Чубайса, понадобилась госзащита
21/10
Через запретку колонии в Обухово парень перебросил себе срок
21/10
Ночью в Аннино ГИБДД случайно разрушила бразильский треугольник
21/10
Турецкие помидоры вернутся в Россию раньше на месяц
21/10
Премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии
21/10
МВД готовит тотальную проверку частных клиник и домов престарелых
21/10
Строитель объектов к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде на два месяца отправился в СИЗО
21/10
В Выре женщину дважды переехали на пешеходном переходе
21/10
Две иномарки сошлись лоб в лоб на Тореза, среди пострадавших ребенок и беременная
21/10
Следователи рассматривают две основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова
21/10
Вдоль мусорного полигона в Новоселках заново высадили деревья
21/10
В Петербурге прошли обыски и аресты в связи с хищением 100 млн рублей Росвоенипотеки
21/10
Полиция задержала подозреваемого в поножовщине в Мюнхене
21/10
Тяжелым ДТП закончился выезд Range Rover на «встречку» на Маршала Захарова
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
23.10.2017 01:10
0 Комментариев

Футбольное хамство

"Зенит" не может выиграть третий матч подряд: в Москве в игре с ЦСКА голов не забили. 12 угловых, пара драк, россыпь желтых карточек и один не назначенный пенальти: "Фонтанка" подводит итоги главного матча 14-го тура чемпионата страны.
Футбольное хамство
fc-zenit.ru

В день рождения Льва Яшина и Робертино Лоретти в столице встречались команды Роберто Манчини и Виктора Ганчеренко (c этого сезона Ганчаренко, который предыдущие 7 матчей против "Зенита" значился в протоколе через "о", попросил журналистов писать свою фамилию через "а", на белорусский манер).

ЦСКА последние два сезона занимал место "Зенита" в Лиге Чемпионов. Впрочем, во многом это была заслуга тренерских штабов "Зенита" имени Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу. В настоящий момент разница в весовых категориях ясна: "Зенит" потратил под 100 миллионов в трансферное окно, больше, чем остальная лига в целом, и полностью поменял команду (да и клуб, мягко скажем, с мая изменился). ЦСКА который сезон живет в режиме "новая скромность", существуя во многом благодаря премиям от УЕФА за участие в Лиге Чемпионов. Говорящая деталь: у ЦСКА из 12 мест на скамейке запасных было занято 8. Пятерым из этих запасных было 19-20 лет, натурально – пионерский отряд.

Глядя на стартовый состав, я был абсолютно уверен, что ЦСКА припаркует бронетранспортер у собственной штрафной и будет забрасывать мяч в стиле Миодрага Божевича на Александра Головина и Витиньо. Но то, что мы увидели в первые 30 минут первого тайма, можно смело назвать одним из лучших мастер-классов под названием "Гегенпрессинг" (есть такая манера игры имени Юргена Клоппа, когда после потери мяча игроки группы атаки моментально вступают в отбор и пытаются закрыть – то есть прессингуют – максимум игроков обороны соперника). ЦСКА катком придавил "Зенит" Роберто Манчини в первые 30 минут, давление – колоссальное, голову было не поднять, мяч зряче было не отдать, а главное – все в кость. Судье Михаилу Вилкову было непросто. В самом начале матча вратарь "Зенита" Андрей Лунев, не договорившись с бородатым защитником Михой Мевлей, спасая ворота, влетел в штангу. Было очень страшно: показалось, что Лунев повторил подвиг Николаса Ломбертса в матче против "Вильяреалла" и повредил крестообразные связки. К счастью, Лунев смог продолжить, и уже в следующем эпизоде отбил опасный удар одного из Березуцких. После игры все-таки замененный в перерыве Лунев сказал: "мышечная травма".

Мне дико любопытно: кто нашел и какие именно нужные слова для футболистов ЦСКА. Они явно выходили на матч, как на последний бой. Был ли это некогда главный тренер БАТЭ, был ли это публичный владелец клуба Евгений Гинер, известный в определенных кругах как Женя Харьковский, – мы не знаем. Точно одно: игроки ЦСКА вошли в матч так, как будто бы их родственники были у кого-то в заложниках. Впервые заискрило после стыка Дмитрия Полоза и Константина Кучаева: Вилков показал фол в атаке "армейцев" и по поведению, к примеру, Березуцкого, показалось, что судью сейчас начнут бить.

По-настоящему вспыхнуло после подката Марио Фернандеса: бразилец, выступающий за сборную России, сперва сыграл в мяч, а потом влетел в ногу. Новых футбольных правил обрусевшему Марио никто не объяснил и с решением Вилкова остановить игру, скажем так, воспитанник "Гремио" был не согласен. Свое несогласие Фернандес выразил в попытке заплевать Манчини: спасибо резервному арбитру Игорю Федотову из Москвы, который предотвратил рукоприкладство. Честно говоря, я так и не понял, почему Манчини не втащил бразильцу. Такое поведение игрока – чистое хамство, этюд для комитета по этике РФС. Отдельно отметим, что та атака ЦСКА началась после жесткого фола Георгия Щенникова на Александре Ерохине: защитник наступил Ерохину сзади на ахилл, чистая желтая карточка, однако Вилков эпизод прощелкал.

Фото: Александр Мысякин, championat.com
Фото: Александр Мысякин, championat.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

После 35-ой минуты у футболистов наступила адреналиновая яма, пару раз по воротам Игоря Акинфеева бил Полоз, но удары его были неточны. К слову: первый случился на 28-ой минуте, в этот момент в трансляции всплыл титр "Попытки: 7-1". Вдумайтесь: первый удар по воротам "Зенит" в день премьеры "Рэмбо. Первая кровь" нанес спустя полчаса после начала матча. И это было примерно четвертое появление группы атаки "Зенита" даже не у штрафной – на половине поля Акинфеева.

В конце первого тайма желтую карточку получил Эмилиано Ригони, забивший "Русенборгу" три: он откровенно ушатал по ногам Кучаева и, глядя на Вилкова, достававшего нарядный пластик, саркастически похлопал главному арбитру.

В перерыве Юрий Лодыгин все-таки заменил Лунева, и это стало третьим появлением в этом сезоне некогда основного голкипера "Зенита" на поле. Мы понимаем, как тяжело вратарю выходить на замену, и мысленно аплодируем Юрию: он блестяще справился со своими задачами и не позволил ЦСКА создать атмосферу напряженности у ворот петербургского клуба.

На 6-ой минуте второго тайма после первого (!) углового "Зенита" – итоговая разница 11-1 (!) – Фернандес откровенно сыграл рукой в своей штрафной. Вилков решил, что рука была в естественном положении и не увеличивала площадь тела. Пенальти не назначил. На 52-ой минуте Полоз сломал рекламный щит, ударив в него с досады ногой, и был заменен. Мы с товарищами были уверены: драка состоится, но в самом конце. Мы ошиблись: драка вспыхнула на 62-ой.

Сперва воспитанник петербургского футбола Виктор Васин локтем – хамство! – убрал Александра Кокорина – чистая вторая желтая и удаление. Вилков поставил штрафной. Страсти закипели. Понтус Вернблум ударил Далера Кузяева. Леандро Паредес попихался с Бибрасом Натхо. Артем Дзюба, незаметно вышедший на замену, так же незаметно убрал плечом в плечо Вернблума, швед упал, показывая, что точно: перелом. Вилков, думаю, в этот момент жалел об одном: что не удалил Васина. Было бы проще.

Вилков в итоге показал много желтых карточек, но так в итоге никого и не удалил. Через три минуты в трансляции показали, как сидящие рядом Гинер и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер о чем-то с улыбкой говорят. Есть основания полагать, что звучал оборот "ну как вам не стыдно" и вспоминался матч ЦСКА-"Зенит" 2006-го года. Сергей Фурсенко, президент "Зенита", который 11 лет назад предлагал тот матч переиграть, сидел рядом.

Телеканал "Наш футбол"
Телеканал "Наш футбол"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Впрочем, по сравнению с дракой по ходу матча "Сатурн"-ЦСКА времен первого срока Владимира Путина, воскресные пихания в Москве выглядят скромно. Ну посмотрите сами, как бьют друг друга Юрий Жирков, Жедер и Василий Березуцкий 13 лет назад:

После розыгрыша того самого штрафного Акинфеев уронил мяч прямо на ногу Кокорину, но Александр подарка не ждал. Точно так же Кокорин не ждал подарка от Васина уже в конце матча: Виктор в мяч сыграть не решился, а Кокорин пробить Акинфеева не сумел.

Ганчаренко в 8-ой раз не смог выиграть у "Зенита". И, конечно же, для расклада перед матчем – это невероятное достижение для команды, которая в 1911-м году называлась Обществом Любителей Лыжного Спорта. У "Зенита" же – 2 очка в трех матчах, помноженные на поражение от "Арсенала", что важно – тульского. 

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
29.09.2017 16:15

120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»

Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16

Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров

Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50

«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж

В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» сыграл с ЦСКА вничью
СКА продолжил победную серию в КХЛ
В Петербурге появились чемпионы мира по бразильскому рапиду
Александр Овечкин поставил рекорд результативности в НХЛ
В Петербурге появились первые чемпионы мира по шашкам-64 2017 года
Данни забил за "Славию", но не выиграл у "Вильярреала"
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в Лиге Европы
"Зенит" побил "Русенборг"
Ригони делает хет-трик на "Санкт-Петербург Арене"
Ригони делает дубль в матче "Зенит" - "Русенборг"
Футбольное хамство
Три из трех
«Русенборг» в Петербурге - Лорд Бендтнер и его тролли
Как Исландия собирается в Россию
«Зенит» - на взлете или перед падением?
Что за флаги в гости к нам
Из блогера в топ-тренеры
Футбол остался без Сарсании
Почему СКА тяжелее всех
Что мы поняли про «Зенит»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СКА продолжил победную серию в КХЛ

Валентин Илюшин/47news.ru

«Тосно» получил в ухо от «Ростова» и месть исландской ноги: как сыграла главная областная футбольная команда

Скандальный продюсер Вайнштейн избегал рыжих женщин

Новости компаний
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
КЕЙ
18.08.2017 10:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать фитнес-трекер
Фитнес-трекеры набрали такую популярность в 2017 году, что пользователю, решившему выбрать себе подходящий аксессуар, придется всерьез призадуматься: какими функциями должно обладать устройство, насколько подходит оно для ежедневного ношения? На эти и другие вопросы ответили эксперты сети цифровой техники КЕЙ
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.