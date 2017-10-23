Футбольное хамство

"Зенит" не может выиграть третий матч подряд: в Москве в игре с ЦСКА голов не забили. 12 угловых, пара драк, россыпь желтых карточек и один не назначенный пенальти: "Фонтанка" подводит итоги главного матча 14-го тура чемпионата страны.

В день рождения Льва Яшина и Робертино Лоретти в столице встречались команды Роберто Манчини и Виктора Ганчеренко (c этого сезона Ганчаренко, который предыдущие 7 матчей против "Зенита" значился в протоколе через "о", попросил журналистов писать свою фамилию через "а", на белорусский манер).

ЦСКА последние два сезона занимал место "Зенита" в Лиге Чемпионов. Впрочем, во многом это была заслуга тренерских штабов "Зенита" имени Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу. В настоящий момент разница в весовых категориях ясна: "Зенит" потратил под 100 миллионов в трансферное окно, больше, чем остальная лига в целом, и полностью поменял команду (да и клуб, мягко скажем, с мая изменился). ЦСКА который сезон живет в режиме "новая скромность", существуя во многом благодаря премиям от УЕФА за участие в Лиге Чемпионов. Говорящая деталь: у ЦСКА из 12 мест на скамейке запасных было занято 8. Пятерым из этих запасных было 19-20 лет, натурально – пионерский отряд.

Глядя на стартовый состав, я был абсолютно уверен, что ЦСКА припаркует бронетранспортер у собственной штрафной и будет забрасывать мяч в стиле Миодрага Божевича на Александра Головина и Витиньо. Но то, что мы увидели в первые 30 минут первого тайма, можно смело назвать одним из лучших мастер-классов под названием "Гегенпрессинг" (есть такая манера игры имени Юргена Клоппа, когда после потери мяча игроки группы атаки моментально вступают в отбор и пытаются закрыть – то есть прессингуют – максимум игроков обороны соперника). ЦСКА катком придавил "Зенит" Роберто Манчини в первые 30 минут, давление – колоссальное, голову было не поднять, мяч зряче было не отдать, а главное – все в кость. Судье Михаилу Вилкову было непросто. В самом начале матча вратарь "Зенита" Андрей Лунев, не договорившись с бородатым защитником Михой Мевлей, спасая ворота, влетел в штангу. Было очень страшно: показалось, что Лунев повторил подвиг Николаса Ломбертса в матче против "Вильяреалла" и повредил крестообразные связки. К счастью, Лунев смог продолжить, и уже в следующем эпизоде отбил опасный удар одного из Березуцких. После игры все-таки замененный в перерыве Лунев сказал: "мышечная травма".

Мне дико любопытно: кто нашел и какие именно нужные слова для футболистов ЦСКА. Они явно выходили на матч, как на последний бой. Был ли это некогда главный тренер БАТЭ, был ли это публичный владелец клуба Евгений Гинер, известный в определенных кругах как Женя Харьковский, – мы не знаем. Точно одно: игроки ЦСКА вошли в матч так, как будто бы их родственники были у кого-то в заложниках. Впервые заискрило после стыка Дмитрия Полоза и Константина Кучаева: Вилков показал фол в атаке "армейцев" и по поведению, к примеру, Березуцкого, показалось, что судью сейчас начнут бить.

По-настоящему вспыхнуло после подката Марио Фернандеса: бразилец, выступающий за сборную России, сперва сыграл в мяч, а потом влетел в ногу. Новых футбольных правил обрусевшему Марио никто не объяснил и с решением Вилкова остановить игру, скажем так, воспитанник "Гремио" был не согласен. Свое несогласие Фернандес выразил в попытке заплевать Манчини: спасибо резервному арбитру Игорю Федотову из Москвы, который предотвратил рукоприкладство. Честно говоря, я так и не понял, почему Манчини не втащил бразильцу. Такое поведение игрока – чистое хамство, этюд для комитета по этике РФС. Отдельно отметим, что та атака ЦСКА началась после жесткого фола Георгия Щенникова на Александре Ерохине: защитник наступил Ерохину сзади на ахилл, чистая желтая карточка, однако Вилков эпизод прощелкал.

После 35-ой минуты у футболистов наступила адреналиновая яма, пару раз по воротам Игоря Акинфеева бил Полоз, но удары его были неточны. К слову: первый случился на 28-ой минуте, в этот момент в трансляции всплыл титр "Попытки: 7-1". Вдумайтесь: первый удар по воротам "Зенит" в день премьеры "Рэмбо. Первая кровь" нанес спустя полчаса после начала матча. И это было примерно четвертое появление группы атаки "Зенита" даже не у штрафной – на половине поля Акинфеева.

В конце первого тайма желтую карточку получил Эмилиано Ригони, забивший "Русенборгу" три: он откровенно ушатал по ногам Кучаева и, глядя на Вилкова, достававшего нарядный пластик, саркастически похлопал главному арбитру.

В перерыве Юрий Лодыгин все-таки заменил Лунева, и это стало третьим появлением в этом сезоне некогда основного голкипера "Зенита" на поле. Мы понимаем, как тяжело вратарю выходить на замену, и мысленно аплодируем Юрию: он блестяще справился со своими задачами и не позволил ЦСКА создать атмосферу напряженности у ворот петербургского клуба.

На 6-ой минуте второго тайма после первого (!) углового "Зенита" – итоговая разница 11-1 (!) – Фернандес откровенно сыграл рукой в своей штрафной. Вилков решил, что рука была в естественном положении и не увеличивала площадь тела. Пенальти не назначил. На 52-ой минуте Полоз сломал рекламный щит, ударив в него с досады ногой, и был заменен. Мы с товарищами были уверены: драка состоится, но в самом конце. Мы ошиблись: драка вспыхнула на 62-ой.

Сперва воспитанник петербургского футбола Виктор Васин локтем – хамство! – убрал Александра Кокорина – чистая вторая желтая и удаление. Вилков поставил штрафной. Страсти закипели. Понтус Вернблум ударил Далера Кузяева. Леандро Паредес попихался с Бибрасом Натхо. Артем Дзюба, незаметно вышедший на замену, так же незаметно убрал плечом в плечо Вернблума, швед упал, показывая, что точно: перелом. Вилков, думаю, в этот момент жалел об одном: что не удалил Васина. Было бы проще.

Вилков в итоге показал много желтых карточек, но так в итоге никого и не удалил. Через три минуты в трансляции показали, как сидящие рядом Гинер и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер о чем-то с улыбкой говорят. Есть основания полагать, что звучал оборот "ну как вам не стыдно" и вспоминался матч ЦСКА-"Зенит" 2006-го года. Сергей Фурсенко, президент "Зенита", который 11 лет назад предлагал тот матч переиграть, сидел рядом.

Впрочем, по сравнению с дракой по ходу матча "Сатурн"-ЦСКА времен первого срока Владимира Путина, воскресные пихания в Москве выглядят скромно. Ну посмотрите сами, как бьют друг друга Юрий Жирков, Жедер и Василий Березуцкий 13 лет назад:

После розыгрыша того самого штрафного Акинфеев уронил мяч прямо на ногу Кокорину, но Александр подарка не ждал. Точно так же Кокорин не ждал подарка от Васина уже в конце матча: Виктор в мяч сыграть не решился, а Кокорин пробить Акинфеева не сумел.

Ганчаренко в 8-ой раз не смог выиграть у "Зенита". И, конечно же, для расклада перед матчем – это невероятное достижение для команды, которая в 1911-м году называлась Обществом Любителей Лыжного Спорта. У "Зенита" же – 2 очка в трех матчах, помноженные на поражение от "Арсенала", что важно – тульского.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"