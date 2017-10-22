По террористическим делам за полгода осуждено больше двухсот человек

По уголовным делам, связанным с терроризмом, за шесть месяцев осуждено 205 человек.

Об этом 22 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС. Данные обнародовал судебный департамент при Верховном суде России. Так, в 2017 году двое были осуждены по статье 205 УК РФ — «Террористический акт», 15 за вовлечение или содействие при организации акта, 33 за публичные призывы или оправдание терроризма, четверо обучали других, как собрать и взорвать бомбу. Больше всего осуждённых получили сроки за участие в организациях, которые Минюст внёс в список террористических. Из 205 человек 22 из стран СНГ, 11 — женщины, а шестерым на момент оглашения приговора не было 18 лет.

Напомним, 11 человек, которые проходят обвиняемыми по теракту, который 3 апреля произошёл в петербургском метро, все ещё ждут окончания следствия в Москве. Сроки продлены до декабря этого года.