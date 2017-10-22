Россиянина, который вернулся за своим котом, задержали в Швеции

Шведская погранслужба задержала россиянина, который вернулся за своим котом, несмотря на пожизненный запрет на въезд в страну.

Об этом 22 октября пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на шведские СМИ. Россиянину запретили въезд в Швецию в 2015-м из-за ложного сообщения о взрывном устройстве на борту самолета Петербург-Хельсинки. Лайнер тогда пришлось экстренно посадить в Стокгольме. Мужчина вернулся за своим котом, которого забрали в приют для животных.

Фамилию россиянина в СМИ не называют, однако «Фонтанка» много писала об этом человеке. Тамерлан Мусаев уже несколько лет терроризирует шведскую гражданскую авиацию — так, в 2014-м он посадил самолет Копенгаген-Осло в Гетеборге и получил год шведской тюрьмы. После второго инцидента в 2015 году ему запретили въезд в Швецию. Свои мотивы Мусаев объяснял в большом интервью нашему изданию — после того, как он еще в 1993 году угнал российский самолет в Швецию, скандинавская страна выдала его России, и он получил 12 лет тюрьмы (отсидел 9,5). После выхода на свободу Мусаев пытается добиться извинений от Швеции за экстрадицию в Россию.