В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова
Сотрудники и артисты Штутгартской оперы вывесили на фасаде театра плакат с надписью Free Kirill в поддержку режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
Фотография оперы с плакатом опубликована 22 октября в официальном аккаунте «Гоголь-центра» в Instagram. Там уточняется, что акция приурочена к премьере оперы «Гензель и Гретель» в Штутгартской опере. Режиссером постановки был Серебренников, однако он не успел закончить работу — последние репетиции прошли без него. Сотрудники театра протестуют против задержания режиссера в России по обвинению в хищении бюджетных средств.
Справка:
Художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова подозревают в хищении 68 миллионов, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа», в рамках которого были поставлены несколько спектаклей. Следствие полагает, что в частности спектакль «Сон в летнюю ночь» так и не был поставлен, хотя он до сих пор идет на сцене «Гоголь-центра». Серебренников сначала проходил по делу свидетелем, а в камере оказалась бухгалтер Нина Масляева и бывший директор «Седьмой студии» Алексей Малобродский. 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест.