В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова

Сотрудники и артисты Штутгартской оперы вывесили на фасаде театра плакат с надписью Free Kirill в поддержку режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Фотография оперы с плакатом опубликована 22 октября в официальном аккаунте «Гоголь-центра» в Instagram. Там уточняется, что акция приурочена к премьере оперы «Гензель и Гретель» в Штутгартской опере. Режиссером постановки был Серебренников, однако он не успел закончить работу — последние репетиции прошли без него. Сотрудники театра протестуют против задержания режиссера в России по обвинению в хищении бюджетных средств.