СМИ: Мужчина с ружьем захватил заложников в английском боулинг-клубе

Мужчина с ружьем удерживает заложников в боулинг-клубе в городе Нанитон графства Уоркшир в Англии.

Об этом 22 октября сообщает Daily Mirror. По данным издания, на территории развлекательного центра «Бермуда-парк» в заложниках оказались два человека. Полиция Уоркшира официально сообщила, что «занимается инцидентом», и порекомендовала «избегать этой зоны». По сведениям Daily Mirror, на место происшествия прибыло более 30 полицейских.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.