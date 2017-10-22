Навальный про выдвижение Собчак: «Все имеют право идти на выборы»

«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — заявил Алексей Навальный на митинге в Астрахани.

Об этом 22 октября вечером сообщает телеканал «Дождь». Издание уточняет, что так оппозиционер ответил на просьбу прокомментировать выдвижение Собчак на выборы президента-2018. Кто ему нравится меньше, а кто больше — Навальный не уточнил. Зато добавил, что выборы можно будет считать недействительными, если до участия в них не допустят его самого. Напомним, недавно СМИ писали о том, что в Кремле принято окончательное решение не пускать главного оппозиционера на выборы. В тот же день, 18 октября, Ксения Собчак официально заявила о своем участии в избирательной кампании. Сама Собчак говорила, что готова снять свою кандидатуру, если в выборах все-таки примет участие Навальный.