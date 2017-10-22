«Зенит» сыграл с ЦСКА вничью

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не смог вырвать победу в матче против столичного ЦСКА. Игра прошла 22 октября в Москве и закончилась со счетом 0:0.

Матч начался с атак москвичей — на своем поле игроки ЦСКА чувствовали себя уверенно. Алексей Березуцкий несколько раз бил по воротам — от гола петербуржцев спас Андрей Лунев. Начиная со второй половины первого тайма, «Зенит» начал атаковать, однако в целом игра шла с переменным успехом.

Во втором тайме несколько голевых моментов было у Кокорина и Дзюбы, который вышел на замену. Однако мячи по большей части летели либо мимо ворот, либо в руки Акинфееву. Были моменты и у ЦСКА — от удара Висина головой после углового ворота «Зенита» спас Лодыгин. В результате ни одной из команд не удалось «размочить» счет — матч так и закончился вничью.