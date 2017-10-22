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22.10.2017 18:13

Российские вертолеты летят в Мексику

Россия и Мексика заключат новые контракты на модернизацию вертолетов Ми-17.

 

Об этом 22 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости». Холдинг «Вертолеты России» направил мексиканскому министерству обороны на рассмотрение контракт. Отметим, компания в 2014-2015 годах уже провела капремонт 19-ти Ми-17 для ВВС Мексики.

 

Теперь латиноамериканская держава собирается приобрести новую партию вертолетов, обсудить этот вопрос собираются 23 октября во время встречи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с министром национальной обороны Мексики генералом Сальвадором Сепедой.


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