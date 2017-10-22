В Ростове-на-Дону опять пожар: горит тысяча квадратных метров рынка

Пожар в Ростове-на-Дону тушат по четвертому из пяти возможных номеров сложности, на месте работают больше полусотни пожарных.

Как сообщает Южный региональный центр МЧС, пожар начался в половине третьего 22 октября на Индустриальной улице. Через час ранг пожара был повышен до 4-го номера, огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров. Как сообщают местные СМИ, на рынке кроме продуктов продавали бытовую химию, поэтому тушение осложняется тем, что дым токсичен.

Напомним, 9 октября в этом же городе горел рынок «Темерник». Сгорело 6 тысяч квадратных метров, огонь тушили больше 17 часов 400 человек. Летом в Ростове-на-Дону выгорел целый микрорайон жилых домов на Театральном спуске, местные жители подозревали поджог. Ранее сообщалось, что восстанавливать эти здания городские власти не планируют.