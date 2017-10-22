Петербург ждет гололедица

По прогнозам синоптиков, в Северной столице ждут заморозков, мокрого снега и дождя.

Как сообщает 22 октября пресс-служба комитета по благоустройству, ночью и утром в понедельник на дорогах возможна гололедица. Техника дорожных предприятий выходит на дежурство с запасом противогололедных материалов. Дежурить техника будет на опасных участках — «мостах, путепроводах, спусках-подъемах, набережных и т.д.», – говорится в сообщении ведомства.

Дороги будут обрабатывать «слабосолевым раствором, который препятствует образованию гололедной пленки». ГИБДД просит автомобилистов быть осторожнее — снижать скорость, держать дистанцию и избегать рискованных маневров.